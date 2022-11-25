В Томске 9 декабря включат новогоднюю иллюминацию

В Томске 9 декабря включится новогодняя иллюминация. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томске 9 декабря включится новогодняя иллюминация. Город украсят 90 световых перетяг, сообщает пресс-служба мэрии.

"В этом году улицы Томска украсят 90 световых перетяг, около 600 декоративных консолей и 9 светодиодных фонтанов. Праздничная иллюминация будет включена вечером 9 декабря", - уточнили в администрации.

Отмечается, что на данном этапе рабочие продолжают замену вышедших из строя элементов светового оборудования.

Также в администрации города рассказали, что 17 декабря в Томске начнут свою работу ледовые горки.

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