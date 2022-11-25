В Томске начали работать еще три ледовых катка. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Томске начали работать еще три ледовых катка. Заливка льда идет каждый день, сообщили представители мэрии журналисту "КП-Томск".

"На сегодняшний функционируют 4 катка по следующим адресам: ул. Красноармейская, 122, ул. Ф.Лыткина, 8/2, ул. Высоцкого, 7, ул. Герасименко, 1/15, стр. 1", - сказали в администрации.

Напомним, что в Томске насчитывается более 20 ледовых катков, однако функционируют пока что не все. Также в городе уже начали работать лыжные базы. К следующим выходным, администрация города обещает провести праздничное открытие лыжных трасс. Помимо этого, с 17 декабря в Томске начнут свою работу ледовые горки.

Читайте также: В Томске 9 декабря включат новогоднюю иллюминацию