В Томске и поселке Росинка 25 ноября без света останутся десятки улиц

Отключат свет также в Заварзино и Озерках Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

В Томске и Томской области ежедневно, кроме выходных дней отключают электричество. Компания «Горсети» проводит плановое отключение света в разных частях региона в профилактических целях.

Заранее узнать адреса домов, которые будут обесточены, можно на официальном сайте.

с 09:00 до 11:00 г. Томск пер. Мариинский 13-23,16-24,24-б г. Томск ул. Больничная 13-а г. Томск ул. Ново-Ачинская 13-б,15-17,16,20 стр.1,21-23,22-24,28,29-а,уч.19 г. Томск ул. Ново-Киевская 2-4,3-5,3-а,4 стр.3,8,9-17,12-14,17-а,18-22

с 09:00 до 17:00 г. Томск ул. Мостовая 21 Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №8 31,80,117-121,120-б,122-126,122/1,123-а,127-131,129-а,129-б,130,132-а,135,141,144-а,144-в,145-а,146-156,149,149-а,152-а,153-а,153-б,153-в,153/1,155,159-165,160-166,163-г,164-а,308,308-в,311-в,311-в стр.1,312,318 Заварзино ул. Еловая 3,4 Заварзино ул. Мостовая 4,9,12-18,16-а,17,21,21-д,24/1,24/2

с 10:00 до 13:00 Росинка пер Оптинский 2-а,2-б,2-д Росинка пер. Ореховый 1-17,1-б,4-30,уч.1-а,уч.25 Росинка пер. Вербный 10,13-15,14-18,29 Росинка пер. Крещенский 1-9,1-а,2-8,2-а,2-б,2/1,6/1,7-а,7-б Росинка ул. Благовещенская 23,25-а,27,32,36,36-а,39-41,40-42,45,46,49-51 Росинка ул. Земляничная 1-3,1-а,2-6,2-а,2-б,3-а,7-а,8-а,9,9-а,10,14,17-19 Росинка ул. Капитанская 2,3-15,3-а,5-а,6-8,10-а,10-б,16,23,24-26,30,уч.27,уч.27-а Росинка ул. Фигурная 18-20,19-23,26 г. Томск СТ ""Роща"" уч.113,уч.114,уч.115,уч.137 Озерки ул Кляйна Сергея Озерки ул. Александра Гилева 2-8,14 Озерки ул. Олега Крутикова 1,2,5,6-8,9-11,уч.3,уч.7,уч.13

с 10:00 до 13:00 Озерки ул. Сергея Кляйна 8,14,уч.6,уч.12 Озерки ул. Юрия Селявского 5,10-12,уч.2,уч.8

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