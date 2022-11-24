В поселке Клюквинка Томской области в пожаре погибла женщина

Томичка предположительно задохнулась угарным газом Фото: Мария ЛЕНЦ

Пресс-служба МЧС сообщает, что в среду, 23 ноября, в поселке Клюквинка Томской области погибла женщина, которая находилась в выгоревшем брусовом доме.

«1-этажный брусовой жилой дом размером 6х6 м. Электрифицирован, отопление печное. В результате пожара: частично обгорел диван, закоптились стены. Общая площадь пожара 0,5 кв.м. Погиб 1 человек», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в комнате площадью 10,5 квадратных метров пожарные обнаружили тело женщины 1955 года рождения, которая, вероятно, задохнулась газами во время горения дома.

Информация о пожаре поступила к специалистам в 15.53, а время ликвидации зафиксировано спустя шесть минут - в 15.59. В тушении принимало участие четыре человека.

Напомним, не так давно произошел пожар в частном доме, в ходе которого профессионалы спасли трех человек - двое из них дети. Также ранее сообщали о возгорании в сельскохозяйственной постройке, из которой удалось спасти 200 коров.

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