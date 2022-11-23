В Томске из пожара спасли двух детей и одного взрослого. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-служба МЧС сообщает о возгорании в Томске, в результате которого специалисты спасли трех человек - двое из них дети.

«1-этажный 3-квартирный частично шлакоблочный, частично брусовой жилой дом размером 10х20 м. Электрифицирован, отопление электрический котел», - говорится в сообщении.

Эвакуация и спасение трех людей проходили из окна квартиры. Уточняется, что в одноэтажном доме изначально возгорание произошло в одной из квартир. На данный момент профессионалы устанавливают причину пожара.

В результате пожара общей площадью 12 квадратных метра обгорели стены потолок, пол, вещи. Остальные комнаты закопчены.

Добавляется, что обращение на пульт пожарных поступило рано утром 22 ноября, во вторник, в 6.56, полностью ликвидировать возгорание удалось в 7.08.

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