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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 2:52

В селе Туендат Томской области из горящей стайки спасли 200 коров

Площадь пожара составила 39 квадратных метра
Алёна ГОЛЕВА
Площадь пожара составила 39 квадратных метра

Площадь пожара составила 39 квадратных метра

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рано утром в среду, 23 ноября, в селе Туендат Томской области произошло возгорание. Сотрудники пожарной службы смогли ликвидировать возгорание, а работники хозяйства спасти из коровника 200 голов крупно-рогатого скота.

«На территории крестьянского хозяйства дощатый коровник размером 15х50 м. Внутри располагалась дощатая бытовка размером 3х6 м., электрифицирована, отопление отсутствует», - говорится в сообщении.

На момент прибытия специалистов в коровнике горела стена коровника и подсобное помещение.

Работники этогого же крестьянского хозяйства смогли эвакуировать 200 коров. Результатом пожара стали обгорелые стены подсобного помещения и коровника. Общая площадь пожара составила 39 квадратных метра.

В тушении принимало участие восемь человек, причина возгорания устанавливается. Уточняется, что время обращения к пожарным зафиксировано в 5.07 - полностью ликвидировать огонь удалось почти спустя час - в 6.00.

Напомним, в результате пожара в Томске профессионалы экстренной службы спасли трех человек - двое из них дети.

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