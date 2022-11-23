В селе Туендат Томской области из горящей стайки спасли 200 коров

Площадь пожара составила 39 квадратных метра Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рано утром в среду, 23 ноября, в селе Туендат Томской области произошло возгорание. Сотрудники пожарной службы смогли ликвидировать возгорание, а работники хозяйства спасти из коровника 200 голов крупно-рогатого скота.

«На территории крестьянского хозяйства дощатый коровник размером 15х50 м. Внутри располагалась дощатая бытовка размером 3х6 м., электрифицирована, отопление отсутствует», - говорится в сообщении.

На момент прибытия специалистов в коровнике горела стена коровника и подсобное помещение.

Работники этогого же крестьянского хозяйства смогли эвакуировать 200 коров. Результатом пожара стали обгорелые стены подсобного помещения и коровника. Общая площадь пожара составила 39 квадратных метра.

В тушении принимало участие восемь человек, причина возгорания устанавливается. Уточняется, что время обращения к пожарным зафиксировано в 5.07 - полностью ликвидировать огонь удалось почти спустя час - в 6.00.

Напомним, в результате пожара в Томске профессионалы экстренной службы спасли трех человек - двое из них дети.

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