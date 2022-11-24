Цены на такси в Томске выросли на фоне двадцатиградусных морозов. Фото: Андрей АБРАМОВ

С наступлением двадцатиградусных морозов томичи стали проявлять повышенный интерес к услугам такси, сообщает «МК в Томске».

Издание выяснило, что перевозчики уже подняли цены на 30%. Кроме того, большое количество количество заказов стимулирует таксистов брать вызовы только в пределах одного района, из-за чего томичам с отдаленных улиц приходится ждать дольше и платить больше.

«Зачем мне куда-то ехать, если у меня в своем районе полно желающих? Да даже если нет в данный момент, я все равно не поеду куда-то, потому что знаю, что сейчас вот-вот появится рядом клиент», — пояснил изданию таксист Арутюн Минасарьян. По словам Арутюна, зимой спрос на такси действительно увеличивается: в последние дни число заказов в его приложении выросло в три раза.

Вместе с тем, проблема большого числа заказов для томичей чревата опозданиями на работу, а иногда и долгим стоянием на улице в час пик, если согреться негде.

«Я ждал 20 минут сначала одно такси, потом ждал другое, и везде отвечали «поиск продолжается». В итоге я опоздал, хотя и оплатил повышенный ценник», — пожаловался томич Михаил.

Несмотря на риск опоздать и высокую цену, многие томичи все равно пользуются услугами такси, так как не хотят мерзнуть на остановке в ожидании общественного транспорта или идти пешком.

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