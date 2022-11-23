Ряд школ Томска поддержали планы Минпросвещения о введении школьной формы

Ряд школ Томска поддержали планы Минпросвещения о вводе школьной формы. Фото: Ксения Высотина

Обязательная школьная форма в томских школах совсем скоро может стать реальностью. На прошлой неделе министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал введение единой школьной формы одним из приоритетных направлений работы Министерства.

В настоящее время внешний вид учащихся регулируется письмом Министерства образования РФ от 28 марта 2013 года, в рамках которого школы вправе внутренними актами устанавливать собственные правила. Вместе с тем, не все учащиеся этим правилам следуют.

«В нашей гимназии есть положение о школьной форме, но не все ученики и их родители его соблюдают. У нас нет никаких рычагов, чтобы на них воздействует, разговоры на них никак не влияют», — рассказала в беседе с корреспондентом «КП-Томск» замдиректора томской гимназии №24 по воспитательной работе Юлия Покосова, сторонница школьной формы.

По мнению Покосовой, нынешние правила в отношении школьной формы недостаточны, так как не имеют силы закона. Согласна с педагогом ее коллега из МАОУ СОШ №4 Наталья Галкина.

«Даже если школа вводит своим локальным актом какое-то положение о внешнем виде и прописывает свою форму, родители говорят: закона нет, хотим - носим, хотим — нет, и по большому счету имеют на это право», — разводит руками Галкина. Педагог уверена, что школьная форма могла бы помочь дисциплинировать учеников и создавать рабочую атмосферу в классе.

«Можно и в школьной форме выразить свою индивидуальность какими-то отдельными элементами. Например, я выросла в советской школе, где манжетики и воротнички каждая девочка пришивала себе сама. Они могли быть совершенно разных форм и размеров — вот, пожалуйста, выражайте свою индивидуальность», — добавила Галкина.

Школьницы в форме советских времен. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В социальных сетях точки зрения томичей разделились: одни поддержали введение единой школьной формы, другие сочли, что делового стиля одежды достаточно, а третьи выступили против каких-либо ограничений в выборе одежды.

«Может, единая форма и не нужна, но дресс-код обязателен. Я в школе работаю. Дети ходят в кожаных шортах, драных джинсах, голые животы, декольте до пупа», — написала Елена.

«Это покушение на личную свободу выбора и свободу выбора родителей, которые одевают свое чадо. Прошли это все», — уверен Александр.

«Опрятный внешний вид и без формы возможен. Зачем городить огород, сейчас во всех школах просто деловой стиль, удобно и без заморочек», — говорит Илона.

«Форма — это красиво. Это исключает варианты различных оценочных суждений об ученике между учителями и одноклассниками, исключает конкуренцию в ярмарке тщеславия родителей и детей, формирует единство в коллективе», — считает Тамара.

На данный момент об инициативе Минпросвещения известно мало: например, в ведомстве еще не дали однозначного ответа на вопрос о том, будет ли образец формы един для всех, или школы смогут разработать собственные проекты. Примерные сроки его вступления в силу также неизвестны, но законопроект о планах Министерства, по словам Сергея Кравцова, уже внесен в Госдуму и поддержан всеми фракциями.

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