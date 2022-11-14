Кузовлевский путепровод в Томске сдан с опозданием на 2 месяца. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Кузовлевский путепровод в Томске, соединяющий улицу Мичурина и Кузовлевский тракт, полностью отремонтирован и сдан, сообщило со ссылкой на пресс-службу городской мэрии "РИА-Томск". Напомним, ремонт путепровода начался в апреле этого года, перед этим проезд по нему был закрыт более полутора лет.

Подрядчик в лице компании "Сибдоринвест" должен был завершить все работы еще 15 августа, однако этого не было сделано. 22 августа движение по путепроводу открыли для легковых машин, 29 сентября — для большегрузов.

В начале октября и.о. мэра Михаил Ратнер поручил подрядчику завершить работы до 20 октября, но и этот срок не был соблюден. Величину штрафа, который придется выплатить "Сибдоринвесту", определят в мэрии.

Напомним, путепровод на Кузовлевском тракте закрыли для проезда транспорта в сентябре 2020 года. До 2022 года за почти 40 лет эксплуатации путепровод ни разу не ремонтировался.

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