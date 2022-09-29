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Общество29 сентября 2022 9:38

"Кузовлевский" путепровод в Томске полностью открыли для всех автомобилей

Движение открыли 29 сентября
Алёна ГОЛЕВА
Движение открыли 29 сентября

Движение открыли 29 сентября

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В четверг, 29 сентября, в 14.00 открыли движение по основным полосам путепровода в районе Кузовлевского тракта. Также здесь разрешили проезжать грузовым автомобилям, сообщает мэрия Томска.

"Специалисты подрядной организации «Сибдоринвест» полностью уложили изоляцию и защитный слой, а также завершили асфальтирование второй половины проезжей части. Накануне на путепроводе нанесли дорожную разметку", - написала мэрия.

Уточняется, что основные работы на мосту уже провели, остаются лишь мелкие детали, которые обещают устранить в течение двух недель.

Напомним, путепровод через железную дорогу на Кузовлевском тракте был построен в начале 1980-х годов, и ни разу капитально не ремонтировался. Это привело к аварийному состоянию объекта, и в сентябре 2020 года его закрыли для проезда транспорта. В апреле 2022 года стартовал его ремонт, работы на мосту планировали завершить во второй половине лета.

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