В Томске с 14 ноября ограничат движение большегрузов по Коммунальному мосту

Фото: Ксения Высотина

Мэрия Томска сообщает, что с понедельника, 14 ноября, в городе ограничат движение большегрузов по Коммунальному мосту. Сколько будет действовать мера не уточняется.

"Временное ограничение на движение автомобилей массой более 5 тонн связано с проведением работ по капитальному ремонту проезжей части", - говорится в сообщении.

По Коммунальному мосту ограничат передвижение для транспортных средств массой более пяти тонн.

Томичей просят учесть это ограничение и с 14 ноября с 6.00 спланировать свой маршрут заранее.

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