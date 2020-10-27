Кузовлевский тракт: в Томске продлен срок ограничений движения по трассе на окраине города

Сохраняются ограничения на проезд по трассе в окрестностях Томска Фото: из открытых источников

В начале октября в рамках выездного совещания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения было принято решение об ограничении движения транспорта по дороге от ул. Мичурина до Кузовлевского тракта в направлении ТНХК до 31 октября, теперь этот срок продлен, сообщает сайт мэрии Томска.

Движение для большегрузов будет закрыто до завершения проектирования и капитального ремонта, планируемых к проведению. В целях обеспечения безопасности смонтирована подсветка барьерных ограждений на закрытом участке пути.

Путепровод через железнодорожные пути в районе Кузовлевского тракта был сооружен в начале 1980-х годов для осуществления двухполосного автомобильного движения в обе стороны для пересечения железной дороги и с момента постройки ни разу капитально не ремонтировался.

Эксперты выявили дефекты, которые не позволяют безопасно эксплуатировать дорогу даже для легкового транспорта: разрушение защитного слоя бетона, коррозия арматуры балок пролетного строения, сколы, разрушение бетона узла опирания ригеля на стойку промежуточной опоры, обрушение части переходной плиты, угрозу обрушения лежня, деформацию барьерного ограждения, размыв грунта под опорами и железнодорожным полотном. В настоящее время рассматривается возможность разработки технических решений проведения ремонтных работ с учетом новых обнаруженных разрушений.

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути. Объезд указанного участка дороги будет осуществляться через железнодорожный переезд по ул. Смирнова и по автодороге, ведущей в пос. Светлый со стороны въезда в Томск со стороны пос. Воронино.