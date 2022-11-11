В Госдуме прокомментировали законность VPN после суда над томичом за анонимайзер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Государственной Думе РФ прокомментировали получивший огласку приговор жителю Томска за использование компьютерной программы-анонимайзера. Комментарий изданию "Подъем" дал зампред комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Напомним, накануне в федеральных и региональных СМИ появилась новость о том, что томич получил условный срок за использование VPN. Позднее томская прокуратура опровергла информацию, пояснив, что программа на самом деле являлась защищенным мессенджером, который, в отличие от VPN, делает пользователя полностью анонимным.

"Использование сервисов VPN не является незаконным, об этом говорилось неоднократно. <...> Тут важен не принцип работы сервиса, а наличие вредоносных функций", — рассказал Боярский.

Напомним, что приговор суда по данному делу составил три года условно, подсудимый признал вину.

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