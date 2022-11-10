Томская прокуратура опровергла информацию о сроке за использование VPN в личных целях. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мужчина, осужденный Октябрьским судом Томска на три года лишения свободы условно, пользовался не VPN-программой, а "хакерским" программным обеспечением, пояснили корреспонденту "КП-Томск" в пресс-службе областной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что скачанная мужчиной в "даркнете" вредоносная компьютерная программа, в отличие от VPN-сервиса, позволяет добиться полной анонимности пользователя в сети. Из материалов дела известно, что программа является защищенным мессенджером.

"Отличие от VPN в том, что VPN не делает человека анонимным", — добавили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что данная программа распространена в среде хакеров и используется ими для совершения различных противоправных действий в сети.

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