Житель Томска попал под суд за выход в интернет через VPN

Подсудимый признал свою вину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Томска вынесли приговор за использование VPN-программы, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда города Томска. Подсудимый установил эту программу на телефон и использовал ее с 2018 по 2020 годы.

"В результате использования гражданином К. вредоносной компьютерной программы были нейтрализованы средства защиты компьютерной информации, выразившиеся в невозможности однозначной идентификации пользователя и его сетевой активности в сети «Интернет»", - говорится в сообщении.

Подсудимый признал свою вину. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно.

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