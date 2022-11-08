Крупный пожар на крыше дома по улице Кулагина в Томске локализован

Крупный пожар на крыше дома по улице Салтыкова-Щедрина в Томске локализован. Фото: Кирилл Колемасов

Пожар на крыше жилого четырехэтажного дома по улице Салтыкова-Щедрина, 37/Кулагина, 35 локализован, сообщили корреспонденту "КП-Томск" на месте происшествия.

Начальник ГУ МЧС по Томской области Андрей Андреев рассказал, что по состоянию на 15.09 пожар локализовали на площади чуть более 400 квадратных метров, продолжается открытое горение. Пожар был быстро ограничен по всей площади, огню не дали распространиться на жилые помещения.

"Благодаря своевременной работе звеньев ГЗДС по кровле и чердачному помещению огонь не перешел на уровень четвертого подъезда, звенья ГЗДС отработали очень качественно, не дали развиться пожару, не дали уйти по дымоходам, по теплоизоляции", — рассказал Андреев.

По информации начальника ГУ МЧС, в тушении пожара задействовали более 60 человек личного состава и более 20 единиц техники.

Ранее в МЧС уточнили, что из дома эвакуировали почти всех жильцов, около 30 человек. В одной из квартир может оставаться пожилой мужчина-инвалид, но его жизни ничего не угрожает. Мужчину эвакуируют по прибытии родственников.

"КП-Томск" ведет текстовую трансляцию с места происшествия.

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