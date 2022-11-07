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НовостиОбщество7 ноября 2022 1:48

Пропавшего в Томске 71-летнего мужчину нашли живым

Отряд "ЛизаАлерт" успешно провел поиски пропавшего Эдика Кима
Кирилл Гостев
Пропавшего в Томске 71-летнего мужчину нашли живым. Фото: томское отделение "ЛизаАлерт"

Пропавшего в Томске 71-летнего мужчину нашли живым. Фото: томское отделение "ЛизаАлерт"

В Томске добровольческий поисковый отряд "ЛизаАлерт" нашел пропавшего на выходных 71-летнего Эдика Кима, сообщается на странице отряда в соцсетях.

Ким пропал в субботу, 5 ноября. Вечером 6 ноября волонтеры организовали полевой штаб и после нескольких часов поисков нашли пропавшего.

"Ким Эдик найден, жив! Всем огромное спасибо за выезд и распространение информации по поиску!", — говорится в сообщении отряда.

Ранее на прошлой неделе добровольцы "ЛизаАлерт" нашли тело женщины, пропавшей в конце октября.

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