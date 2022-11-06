Пропавшую в Томске 90-летнюю женщину нашли погибшей. Фото: Telegram-канал томского отделения "ЛизаАлерт"

Пропавшую в конце октября в Томске 90-летнюю Афонину Людмилу Яковлевну нашли погибшей. Печальную новость сообщили в Telegram-канале поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

"Людмила Яковлевна найдена, погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Благодарим все участников поиска и тех, кто помогал нам - искал записи с камер, распространял ориентировки, сообщал свидетельства", — сообщили в отряде.

Напомним, Людмила Афонина пропала 28 октября. Волонтеры установили, что она уехала с остановки ул. Шевченко в сторону Академгородка на автобусе №5.

Ориентировки на погибшую, развешанные в публичных местах города, волонтеры попросили снять.

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