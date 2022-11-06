В октябре 2022 года волонтеры "ЛизаАлерт" нашли 23 пропавших в Томской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области за октябрь 2022 года поисковому отряду "ЛизаАлерт" поступили 35 заявок на поиск пропавших, сообщили в отряде в своих соцсетях.

Из 35 пропавших найдены живыми 23 человека, 1 человек погиб. Продолжаются поиски 8 пропавших, еще 3 заявки не подтвердились.

В сентябре 2022 года волонтеры отряда сообщали о 58 пропавших, четыре человека погибли.

Напомним, добровольческий отряд "ЛизаАлерт" действует в Томской области с 2014 года. Горячая линия отряда — 8-800-700-54-52.

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