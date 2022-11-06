Отряд "ЛизаАлерт" в Томске начал поиски 71-летнего мужчины. Фото: томское отделение отряда "ЛизаАлерт"

В Томске волонтеры отряда "ЛизаАлерт" начали поиски 71-летнего Эдика Кима, сообщает Telegram-канал отряда.

"С 5 ноября 2022 года его местонахождение неизвестно. Не ориентируется в пространстве!", — уточнили в пресс-службе отряда.

Пропавший был одет в синюю куртку с капюшоном, темно-синие трикотажные штаны, черные ботинки. Приметы: рост 166 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие.

Штаб по поискам пропавшего откроют 6 ноября в 17.00 на парковке у дома по адресу: улица Ивана Черных 22а. Добровольцев просят брать с собой скотч, форма одежды — город. Инфорг — Гела (Елена), телефон 8-913-859-31-08.

Обновление от 17.49: штаб перенесен на парковку около ул. Фрунзе, 238.

Ранее отряд "ЛизаАлерт" сообщил о гибели Афониной Людмилы Яковлевны, пропавшей 28 октября..

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