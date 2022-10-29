Власти Томской области предупреждают о фальшивых сборах денег для помощи мобилизованным Фото: Ксения Высотина

В администрации Томской области сообщили об участившихся случаях мошенничества в социальных сетях и мессенджерах с призывами перечислить средства якобы на поддержку мобилизованных.

Власти региона просят жителей не поддаваться и не переводить деньги на частные счета.

"Обращаем внимание, что в Томской области для поддержки мобилизованных жителей региона, добровольцев и их семей в Томской области действует благотворительный счет. Сбор средств ведет томское отделение Всероссийского движения «Волонтеры-медики»", — говорится в сообщении администрации.

Напомним, что в пятницу вечером министр обороны Сергей Шойгу заявил об окончании частичной мобилизации в России. Известно, что из Томской области отправились девять эшелонов с мобилизованными, последний — накануне вечером.

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