"Удачи, мужики": более 200 жителей Томска проводили еще одну группу мобилизованных

Томичи провожали призывников под марш "Прощание славянки". Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 27 октября, вечером с вокзала Томск-2 уехала еще одна группа мобилизованных. Отправка состоялась в 20.30 вечера. На перроне собралось более 200 провожающих.

Фото: Ксения Высотина

Помимо того, что в этот раз мобилизованных проводили вечером, а не днем, провожающих собрали перед входом на вокзал, а не возле вагонов.

Фото: Ксения Высотина

Перед призывниками и их семьями выступил губернатор Томской области Владимир Мазур. Глава региона дал напутствие мобилизованным и напомнил им о всех мерах поддержки для их семей.

Фото: Ксения Высотина

По словам жены одного из призывника, в это раз группа мобилизованных отправилась в учебную часть в Челябинске.

Фото: Ксения Высотина

После того, как все военнослужащие сели в поезд, провожающих пустили к перрону. По традиции мобилизованных проводил оркестр УМВД под марш "Прощание славянки".

"Удачи, мужики!", - громко выкрикивали провожающие на вокзале.

Фото: Ксения Высотина

Напомним, что предыдущая отправка призывников была 24 октября.

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