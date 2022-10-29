В Томске выпавший снег и гололед спровоцировали несколько аварий. Фото: "Регион-70 Томск"

Утро 29 октября встретило томских автолюбителей отрицательной температурой, снегом и гололедом. Из-за теплой осени многие горожане не успели сменить шины на зимние, что спровоцировало в городе несколько аварий.

В паблике "Регион-70 Томск" сообщили о минимум пяти авариях, произошедших в городе в первой половине дня.

Фото: "Регион-70 Томск"

В районе вокзала Томск-1 на остановке "Детский реабилитационный центр" по улице Елизаровых водитель "Лады" не рассчитал тормозной путь и врезался в автобус.

Фото: "Регион-70 Томск"

В ДТП на Богашевском тракте пострадали два автомобиля. Не до конца ясно, имело ли место столкновение, или же с разницей в сотню метров произошли два отдельных инцидента.

"Местами очень скользко, будьте аккуратнее", — сообщил автор поста.

Фото: "Регион-70 Томск"

На перекрестке около Фрунзенского рынка водитель внедорожника Volvo протаранил легковую Toyota.

Фото: "Регион-70 Томск"

На кольце по улице Суворова столкнулись "Лада" и кроссовер Nissan.

Фото: "Регион-70 Томск"

На перекрестке проспекта Мира и улицы Интернационалистов водитель на Toyota врезался во внедорожник Mitsubishi.

Читайте также: В Томске спецтехника вышла на расчистку улиц от первого снега

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области!