В Томске 29 октября ожидают дождь со снегом и небольшой минус

В Томске 29 октября ожидают дождь и небольшой минус Фото: Ксения Высотина

В Томске 29 октября днем температура составит от -1 до +1 градуса Цельсия, облачно с прояснениями, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщает томский гидрометцентр.

В Томской области в субботу ожидают от -2 до +3°C. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега с дождем. В отдельных районах гололедные явления, на юго-востоке региона без существенных осадков.

Ветер в области и областном центре западный 4-9 м/с, с порывами в Томске до 15 м/с и в области до 16 м/с. Жителей Томска и Томской области предупреждают о возможной гололедице на дорогах.

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