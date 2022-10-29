В Томске спецтехника вышла на расчистку улиц от первого снега. Фото: пресс-служба мэрии Томска

В ночь с 28 на 29 октября в Томске выпал снег. Благодаря минусовой температуре на следующий день он не растаял, поэтому на дороги города для расчистки выехала спецтехника "Томск САХ", сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что при проведении работ приоритет отдан сложным участкам дороги: путепроводам, развязкам, спускам, подъемам, транспортным кольцам. Также идет работа над очисткой пешеходных зон от снега и наледи.

"В течение дня специалисты предприятия совершают контрольные объезды, и, в случае необходимости, обработка дорог будет проведена повторно", — говорится в сообщении.

Всего в субботу на дороги города выехали 17 плужно-щеточных и 11 пескоразбрасывающих машин.

Напомним, по прогнозу погоды на субботу в Томске ожидается дождь с мокрым снегом, температура — около -1°C.

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