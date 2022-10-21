Цены на услуги шиномонтажа в Томске почти не изменились с весны 2022 года

Томичи до холодов могут сменить резину на зимнюю по весенним ценам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ближайшее воскресенье, 23 октября, в Томске объявлено штормовое предупреждение: в городе обещают похолодание, дождь и мокрый снег. В связи с этим многим автомобилистам пора задуматься о безопасности и запланировать переход на зимние шины.

Издание "МК в Томске" выяснило, во сколько обойдется томичам замена колес этой осенью по сравнению с весной 2022 года.

Стоимость замены шин, как правило, зависит от диаметра диска: чем больше диаметр, тем тяжелее колесо и, соответственно, тем больше усилий необходимо приложить механику.

Диаметр диска указан на боковине покрышки в маркировке типоразмера. Например, популярный в России типоразмер 205/55 R16 следует читать так: ширина шины — 205 мм, высота — 55% по отношению к ширине, тип конструкции покрышки — радиальный, диаметр диска — 16 дюймов.

В шиномонтажных мастерских, куда обратилось издание, заявили, что по сравнению с весной цены не изменились. В среднем замена 16-дюймовых летних шин на зимние на легковом авто обойдется томичу в 1300 рублей. Многие шиномонтажки предлагают бонусные программы: например, если купить купон за 50 рублей, замена 14-дюймовых шин будет стоить всего 600 рублей.

В сервисах отметили, что ажиотажного спроса на их услуги пока не наблюдается, несмотря на приближающуюся непогоду.

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