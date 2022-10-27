В Томской области 85% семей мобилизованных уже получили единовременную выплату

Данная выплата предоставляется на неотложные нужды семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Фото: Алёна Мищенко/АиФ-Томск

85% семей мобилизованных жителей Томской области уже получили единовременную выплату. Речь идет о выплате 42 012 рублей семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, сообщил губернатор региона Владимир Мазур на заседании Законодательной Думы Томской области.

"85% семей уже получили такую поддержку - 42 тысячи рублей. За каждой семьей закреплен социальный сотрудник или волонтер", - сказал глава региона.

Губернатор уточнил, что данная выплата предоставляется на неотложные нужды семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Для этого томичам необходимо подготовить минимальный пакет документов.

Ранее "КП-Томск" сообщала о данной выплате. Тогда также проговаривалось, что дети мобилизованных будут освобождены от оплаты за детский сад или школьные обеды. Студентов колледжей и техникумов области, у которых один из родителей находится на службе, переведут на бюджетную форму обучения. Оплата жилищно-коммунальных услуг также будет проводиться по льготным тарифам.

Напомним, что Томская область также начала выплачивать по миллиону рублей семьям погибших военнослужащих.

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