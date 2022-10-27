Томская область начала выплачивать по миллиону рублей семьям погибших военнослужащих

Томские семьи погибших военнослужащих получат миллион рублей от области. Фото: Ксения Высотина

Губернатор Томской области Владимир Мазур подтвердил, что семьи погибших в СВО военнослужащих получат денежную компенсацию от региона в размере миллиона рублей. Об этом он заявил, выступая на заседании Законодательной Думы Томской области 27 октября.

Мазур отметил, что несколько семей уже получили выплату.

"Семьи погибших получат — уже получают — по миллиону рублей от региона. Для раненых также предусмотрены выплаты в зависимости от тяжести", — заявил губернатор.

Следует уточнить, что данные средства семьи погибших томичей получат дополнительно к сумме в 5 миллионов рублей из федерального бюджета, о которой президент РФ заявил в выступлении от 3 марта 2022 года.

Глава региона также добавил, что социальную выплату в 42 тысячи рублей получили уже 85% семей в трудной жизненной ситуации, за каждой такой семьей закреплен социальный сотрудник или волонтер.

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