Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 октября 2022 4:07

Томская область начала выплачивать по миллиону рублей семьям погибших военнослужащих

Выплата от региона дополняет федеральную
Кирилл Гостев
Томские семьи погибших военнослужащих получат миллион рублей от области.

Томские семьи погибших военнослужащих получат миллион рублей от области.

Фото: Ксения Высотина

Губернатор Томской области Владимир Мазур подтвердил, что семьи погибших в СВО военнослужащих получат денежную компенсацию от региона в размере миллиона рублей. Об этом он заявил, выступая на заседании Законодательной Думы Томской области 27 октября.

Мазур отметил, что несколько семей уже получили выплату.

"Семьи погибших получат — уже получают — по миллиону рублей от региона. Для раненых также предусмотрены выплаты в зависимости от тяжести", — заявил губернатор.

Следует уточнить, что данные средства семьи погибших томичей получат дополнительно к сумме в 5 миллионов рублей из федерального бюджета, о которой президент РФ заявил в выступлении от 3 марта 2022 года.

Глава региона также добавил, что социальную выплату в 42 тысячи рублей получили уже 85% семей в трудной жизненной ситуации, за каждой такой семьей закреплен социальный сотрудник или волонтер.

Читайте также: В Томской области расширили список военнослужащих-получателей выплаты в 100 тысяч рублей

Интересное