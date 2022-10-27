Губернатор Томской области не назвал сроки окончания частичной мобилизации

Частичная мобилизация в Томской области еще не завершена. Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Мобилизационные мероприятия в Томской области еще продолжаются, до конца недели состоятся еще две отправки томичей в учебные центры, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Мазур.

Напомним, что в октябре власти ряда регионов России сообщили о выполнении плана по частичной мобилизации. Томская область в этот список не вошла, и Мазур подтвердил это, выступая в Законодательной Думе.

"Мы еще не закончили кампанию, она идет. Сегодня отправка будет, и завтра отправка будет", — заявил губернатор.

У Мазура также уточнили, сколько томичей было мобилизовано с 21 сентября. Губернатор сказал, что уточнит информацию к следующему заседанию Думы.

"Думаю, что к следующему заседанию [Думы] скажу окончательно, сколько мы уже призвали, потому что там есть и добровольцы, и "Тоян", есть мобилизация, которая началась 21 сентября. Надо будет посчитать общую сумму и по окончании мобилизации я доложу", — заявил губернатор.

Напомним, с 21 сентября в Томске состоялись семь отправок военнослужащих, призванных по частичной мобилизации.

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