В Томске семьям мобилизованных в трудной жизненной ситуации выплатят по 42 тысячи рублей

Губернатор анонсировал широкие меры поддержки членам семей мобилизованных томичей. Фото: Алена Мищенко/"АиФ-Томск"

Губернатор Томской области Владимир Мазур анонсировал пакет мер поддержки мобилизованным томичам и их семьям в своем Telegram-канале.

Дети мобилизованных будут освобождены от оплаты за детский сад или школьные обеды. Студентов колледжей и техникумов области, у которых один из родителей находится на службе, переведут на бюджетную форму обучения. Оплата жилищно-коммунальных услуг также будет проводиться по льготным тарифам.

Кроме того, если работника предприятия мобилизовали, оно возьмет семью мобилизованного под опеку — при условии сохранения рабочего места, а оказавшимся в трудной жизненной ситуации семьям единоразово выплатят 42 тысячи рублей.

"Расшифрую термин и приведу примеры: это семьи с низким достатком, нуждающиеся в погашении кредита, покупке дров, ремонте бытовой техники и оплате других неотложных расходов", — пояснил Мазур. Губернатор отдельно попросил органы соцзащиты рассматривать каждую ситуацию "по-человечески".

Кроме того, область закупит за свой счет различные предметы для налаживания быта военнослужащих: спальники, коврики, постельные принадлежности, а также дизельные генераторы.

В четверг также стало известно о предоставлении мобилизованным томичам кредитных каникул.