Губернатор Томской области подтвердил уход Алёны Левко по собственному желанию

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Губернатор Томской области Владимир Мазур во вторник, 25 октября, подтвердил информацию об уходе Алёны Левко с должности заместителя губернатора по социальной политике. Она покидает пост по собственному желанию.

"Принял отставку заместителя губернатора по социальной политике Алёны Левко. Алёна Николаевна уходит по собственному желанию 1 ноября", - пишет Владимир Мазур.

Губернатор также пояснил, что Алёна Левко вернется к научной деятельности, которой она занималась до назначения на должность заместителя губернатора по социальной политике.

Однако с назначением нового заместителя Владимир Мазур спешить не собирается, когда решение будет принято, он отдельно об этом сообщит.

Напомним, Алёна Левко — выпускница СибГМУ и ТГУ, экс-главврач СибГМУ. Должность замгубернатора Томской области по социальной политике занимала с июня 2021 года. В сентябре 2022 года, после губернаторских выборов, глава региона Владимир Мазур перезаключил с ней контракт сроком на один год.

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