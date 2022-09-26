Губернатор Томской области Владимир Мазур назначил заместителей

Восемь человек из прошлой команды сохранили должности Фото: Ксения Высотина

Избранный губернатор Томской области Владимир Мазур выбрал команду заместителей, сообщает пресс-служба Администрации Томской области.

В соответствии с законом полномочия всех заместителей истекли 22 сентября, после вступления нового губернатора в должность.

Губернатор продлил сотрудничество с восемью членами прошлой команды. Служебные контракты на пять лет (срок полномочий губернатора) подписаны с заместителем губернатора по экономике Андреем Антоновым, заместителем губернатора по вопросам безопасности Игорем Толстоносовым, заместителем губернатора по внутренней политике и территориальному развитию Анатолием Рожковым, заместителем губернатора — начальником департамента финансов Александром Феденевым и управляющим делами администрации Томской области Анатолием Ивановым.

Контракты сроком в один год подписаны с заместителем губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андреем Кнорром, заместителем губернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформацией Людмилой Огородовой и заместителем губернатора по социальной политике Аленой Левко.

Заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурной покинул должность после 15 лет службы. Кроме того, вместо и.о. заместителя губернатора по строительству и инфраструктуре Дмитрия Ассонова назначение получил уроженец Томской области Николай Руппель, работавший заместителем префекта Северного административного округа г. Москва.

"Смена управленцев будет проходить эволюционным путем, и на уровне исполнительных органов государственной власти тоже", — прокомментировал Владимир Мазур назначения своих заместителей.