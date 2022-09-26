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Общество26 сентября 2022 3:26

Губернатор Томской области Владимир Мазур назначил заместителей

Восемь человек из прошлой команды сохранили должности
Кирилл Гостев
Восемь человек из прошлой команды сохранили должности

Восемь человек из прошлой команды сохранили должности

Фото: Ксения Высотина

Избранный губернатор Томской области Владимир Мазур выбрал команду заместителей, сообщает пресс-служба Администрации Томской области.

В соответствии с законом полномочия всех заместителей истекли 22 сентября, после вступления нового губернатора в должность.

Губернатор продлил сотрудничество с восемью членами прошлой команды. Служебные контракты на пять лет (срок полномочий губернатора) подписаны с заместителем губернатора по экономике Андреем Антоновым, заместителем губернатора по вопросам безопасности Игорем Толстоносовым, заместителем губернатора по внутренней политике и территориальному развитию Анатолием Рожковым, заместителем губернатора — начальником департамента финансов Александром Феденевым и управляющим делами администрации Томской области Анатолием Ивановым.

Контракты сроком в один год подписаны с заместителем губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андреем Кнорром, заместителем губернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформацией Людмилой Огородовой и заместителем губернатора по социальной политике Аленой Левко.

Заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурной покинул должность после 15 лет службы. Кроме того, вместо и.о. заместителя губернатора по строительству и инфраструктуре Дмитрия Ассонова назначение получил уроженец Томской области Николай Руппель, работавший заместителем префекта Северного административного округа г. Москва.

"Смена управленцев будет проходить эволюционным путем, и на уровне исполнительных органов государственной власти тоже", — прокомментировал Владимир Мазур назначения своих заместителей.

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