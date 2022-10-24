Горевшую кровлю ТЮЗа в Томске начнут ремонтировать в 2023 году

Здание ТЮЗа в Томске начнут восстанавливать от пожара в 2023 году. Фото: Томский областной театр юного зрителя

Власти Томской области согласовали проект восстановления большого зала и крыши здания Театра юного зрителя, которое получило повреждения в пожаре в феврале 2021 года.

Напомним, 20 февраля прошлого года на чердаке ТЮЗа произошло возгорание. Сильные повреждения получила крыша, частично обрушился потолок в большом зале.

"Стоимость ремонта большого зала и крыши ТЮЗа составляет более 33 млн рублей. Восстановительные работы начнутся в 2023 году", — говорится в сообщении пресс-службы областной администрации.

Отмечается, что в проекте восстановления учтены форма кровли, конструктивные элементы перекрытий и архитектурно-художественное оформление зала. Проект получил одобрение со стороны историко-культурной экспертизы и комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

После пожара коллектив ТЮЗа продолжил давать спектакли на малой сцене, а также в гостях — на площадках Облсовпрофа и Дома народного творчества "Авангард".

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