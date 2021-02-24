Томский ТЮЗ покажет премьеру своего спектакля на другой сцене

Руководство театра сейчас пытается организовать показ спектаклей и проведение нескольких крупных проектов на других площадках. Фото: официальный сайт Томского ТЮЗа

Премьера Дмитрия Акимова “Не от мира сего” состоится 5 марта на сцене ДНТ “Авангард”. Спектакль перенесен на другую площадку из-за пожара, который произошел в ТЮЗе 20 февраля. Известно, что серьезно пострадал большой зрительный зал, поэтому пока что спектакли большой формы на сцене театра показываться не будут, сообщает пресс-служба томского ТЮЗа.

Напомним, 20 февраля утром в театре случился пожар. По данным МЧС, в здании произошло задымление на чердаке. Причину пожара сейчас устанавливает следствие.

– 5 марта на сцене Дома народного творчества «Авангард» ТЮЗ выпустит премьеру главного режиссера Дмитрия Акимова «Не от мира сего». На своей площадке театр планировал три премьерных показа спектакля. Зрителям, приобретавшим билеты на 5, 6 и 7 марта, необходимо обратиться в кассу театра, которая возобновила работу, с просьбой перебронировать места в зрительный зал ДНТ «Авангард». Второй премьерный показ также пройдет на сцене «Авангарда» и состоится 14 марта, – уточняется в сообщении пресс-службы.

Также добавляется, что в ближайшее время на сайте томского ТЮЗа и в кассе театра будет доступна продажа билетов. По сообщению пресс-службы, руководство сейчас пытается организовать прокат на других площадках. Большой зрительный зал пострадал сильнее всего, остальные помещения театра – значительно меньше.

– В настоящий момент ТЮЗ ожидает заключения, когда можно будет возобновить их эксплуатацию. Вероятно, репертуар малой сцены, а также все запланированные на ней премьеры останутся без существенных изменений, и малая сцена продолжит функционировать, – также говорится в сообщении.

Кроме того, театр ведет переговоры по техническому обеспечению крупных проектов, запланированных на 2021 год. В частности, речь идет о VII областном молодежном фестивале коротких спектаклей «Театр в кармане» и гастролях Хабаровского ТЮЗа.