В Томске из горящего пятиэтажного дома эвакуировали 22 человека

В Томске пожарные спасли 22 человека из задымленного дома на улице Герцена. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В пятиэтажном доме по улице Герцена 54а в Советском районе Томска 22 октября произошло сильное задымление из-за пожара на электросчетчиках. Из-за задымления пожарным пришлось эвакуировать жильцов из подъезда, сообщает пресс-служба МЧС России по Томской области.

"Звеньями ГДЗС по лестничным маршам спасено 22 человека, один из них травмирован, женщина, 1982 г.р. получила отравление продуктами горения. От госпитализации отказалась", — говорится в сообщении.

Уточняется, что возгорание началось в 19.31, ликвидирован пожар был в 20.02. В результате пожара выгорел блок электросчетчиков на первом этаже, закоптились стены в подъезде. Причина пожара устанавливается.

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