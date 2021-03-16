Премьера после пожара: Томский ТЮЗ выпустил новый спектакль на «чужой» сцене

«Здание театра лишилось своего «сердца» – большой сцены, и когда оно снова «забьется», неизвестно...». Фото: Томский ТЮЗ

20 февраля в Томском театре юного зрителя произошел пожар. В здании сильно пострадали крыша и большой зал. Но уже 5 и 14 марта состоялась запланированная премьера спектакля «Не от мира сего» по мотивам пьесы Александра Островского. Правда, на сцене Дворца народного творчества «Авангард».

О том, с какими трудностями пришлось столкнуться и как общая беда сплотила коллектив ТЮЗа, редакции «КП-Томск» рассказали артисты.

«Беда нас сплотила»

– О том, что у нас в театре пожар, я узнала из социальных сетей еще по дороге на работу, – говорит актриса Ольга Ульяновская. – В этот момент многие из нас подумали, что остались без работы. Но в этот же день наше руководство приняло решение, что премьере спектакля «Не от мира сего» быть, она состоится. Для меня это был поступок и директора, и главного режиссера, просто великий поступок, по-другому не назовешь, потому что в такой момент, в такую трагедию нас просто сплотили, не дали поникнуть.

Помимо пожара театр в последние месяцы столкнулся с рядом лишений. Но, несмотря на все трудности, творческий коллектив продолжает свою работу.

– Сколько всего за короткое время свалилось на ТЮЗ! – комментирует ситуацию Наталья Гитлиц, исполнительница главной роли в спектакле «Не от мира сего». – В этом сезоне ушло две «глыбы», два ведущих артиста, два «отца» театра (речь идет о смерти заслуженных артистов РФ Александра Виниченко и Сергея Хрупина – Прим. ред.). А теперь здание театра лишилось своего «сердца» – большой сцены, и когда оно снова «забьется», неизвестно. По разным причинам мы не можем играть многие свои спектакли, любимые и важные для театра. Также последствия пандемии никто не отменял... Конечно, жизнь и работа продолжается, но таковы предлагаемые обстоятельства, в которых мы существуем сейчас. Спектакль «Не от мира сего» вышел 5 марта, как и должен был.

В здании сильно пострадали крыша и большой зал. Фото: пресс-служба МЧС

Скитания театра

За две недели до премьеры спектакля актерам ТЮЗа во главе с главным режиссером Дмитрием Акимовым пришлось искать площадку для продолжения репетиций и премьерного показа.

– Площадки для репетиций у нас были совершенно неожиданные и разноплановые, – поделился актер Игорь Савиных. – Наши репетиции проходили и в колледже культуры, и в Томской государственной филармонии. Спасибо руководству этих площадок, любезно предоставленных нам, приятно, что такую большую поддержку наш театр получил со стороны других творческих коллективов, которые готовы нас временно приютить. После скитаний по различным зданиям в итоге премьера состоялась в ДНТ «Авангард».

«Не от мира сего»

Главная героиня спектакля Ксения Кочуева (Наталья Гитлиц) – добрая, чистая, любящая, принимает все близко к сердцу, от чего и страдает. Это она – не от мира сего. Остальные герои пьесы представляются скорее отрицательными персонажами.

Главная героиня спектакля Ксения Кочуева (Наталья Гитлиц). Фото: Томский ТЮЗ.

Про свою героиню – горничную Наташу – рассказала Ольга Ульяновская:

– Моя героиня непростая. В спектакле есть персонажи богатые, есть разорившиеся бизнесмены, а она относится к слою прислуги, и это первая моя такая роль. Мне всегда было интересно попробовать, каково это – играть такого человека. Спектакль называется «Не от мира сего», и я так придумала себе, что мы должны играть не то чтобы отрицательных персонажей, но… Короля играет свита, и я четко понимаю, что персонаж Наташи Гитлиц ярче будет выглядеть на нашем фоне. Мы – все остальные – другие, и мы меняемся, когда она заходит на сцену, она же должна нас «осветлять», какими бы отрицательными мы ни были.

Ольга Ульяновская. Фото: Томский ТЮЗ.

Ярким образцом отрицательного героя выступает в пьесе Федор Николаевич Барбарисов. Он человек жадный, расчетливый, жестокий. Вот что говорит про своего персонажа Игорь Савиных:

– Вот я и дождался такой роли! «Прекрасная мерзость» – что может быть интереснее для характерного артиста? Такие роли очень ценю и всегда жду.

Мой персонаж – как раз от мира сего. Он расчетлив и жаден, но по-своему несчастен, этим я его оправдываю. Такая личность всеми правдами и неправдами добьется своего и придет к победе. Неврастения и скользкие повадки делают его страшным и пугающим. Я считаю Барбарисова воплощением беса в теле человека.

Поддержка зрителей

Премьерные показы спектакля прошли 5 и 14 марта на сцене ДНТ «Авангард». Несмотря на печальные обстоятельства, томичи поддержали ТЮЗ, и все билеты были раскуплены.

– Пока сложно говорить о реакции зрительного зала, ведь было только два показа, – признается Наталья Гитлиц. – Зрители пришли не просто на праздник премьеры, они пришли, чтоб поддержать нас, зная все события и переживая их вместе с нами! Это очень приятно. Мы благодарны каждому, кто был с нами на премьерных показах, ну, и конечно, ждем всех на этом и других спектаклях нашего театра.

Несмотря на все трудности, творческий коллектив продолжает свою работу. Фото: Томский ТЮЗ.

Кстати, ближайший показ спектакля «Не от мира сего» пройдет 4 апреля, и вновь на сцене «Авангарда».