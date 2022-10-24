Профессор Граховский отметил перспективность поисков упавшего метеорита в Томске

Момент падения небесного тела. Фото: предоставлено автором.

Поиски и изучение метеорита, который упал в Томске, весьма перспективны, рассказал журналистам "МК в Томске" член Международного метеоритного общества Виктор Гроховский.

"К сожалению, вопрос об организации поиска в предполагаемом месте приземления (севернее Орехово) нами не решен. Район падения не локализован достаточно хорошо", - сообщил профессор.

Сейчас специалисты заняты на другом проекте, поэтому задача отправиться на место пока не стоит. Тем не менее, Гроховский считает, что болид перспективный и его поисками надо заниматься.

Профессор заявил, что метеорит в диаметре не меньше метра. И поиски места падения в тайге займут продолжительно время. Будет необходима помощь охотников и лесорубов на местах.

Ранее мы писали, что в социальных сетях 17 октября появилось видео падения небесного тела. Томский астроном Парфенов заявил, что это был болид – очень яркий метеор.

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