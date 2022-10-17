Астроном Парфенов прокомментировал падение метеорита в Томской области

До поверхности земли обломки метеорита не долетели. Фото: "Регион-70 Томск"

В понедельник утром в томских пабликах появилась информация о падении небесного тела в Тегульдетском районе. По версии жителей, небесным телом мог быть метеорит или обломки от ступени космической ракеты.

Наблюдатель томского планетария Евгений Парфенов прокомментировал падение небесного тела для "АиФ-Томск".

"По виду похоже, что был небольшой болид – это очень яркий метеор. На землю, скорее всего, ничего не упало. Был небольшой космический объект", — отметил Парфенов.

Специалист подчеркнул, что природа объекта пока не совсем ясна, но достоверно можно утверждать, что он полностью сгорел в атмосфере.

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