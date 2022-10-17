В небе над Томской областью пролетел неопознанный летающий объект

Астроном прокомментировал странное свечение в небе. Фото: предоставлено автором

Над Томской областью в небе 17 октября пролетел неопознанный летающий объект. "КП-Томск" публикует, что известно о свечение в ночь на понедельник.

Утром, 17 октября, жители Томска начали активно публиковать фото и видео странного объекта в небе. Многие подумали, что над регионом пролетел метеорит. По словам очевидцев, свечение было замечено над Северском и позже над Тегульдетом.

В паблике для любителей астрономии AstroAlert написали, что пролет неопознанного летающего объекта зафиксировали в 00.15 по местному времени. Авторы считали, что небесное тело приземлилось в Тегульдетском районе, к востоку от города. Однако скептики в комментариях указывают, что объектом мог быть не метеорит, а ступень от ракеты "Ангара-1.2", которая была той же ночью запущена с космодрома Плесецк в Архангельской области 16 октября.

Позже, томский астроном Парфенов прокомментировал падение неизвестного тела в регионе. Эксперт сказал, что это был небольшой болид – очень яркий метеор. Он также отметил, что на землю, скорее всего, ничего не упало, но подтвердил, что это был именно космический объект.

Астроном подчеркнул, что природа объекта пока не совсем ясна, но достоверно можно утверждать, что он полностью сгорел в атмосфере.