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НовостиПроисшествия23 октября 2022 9:20

Томские синоптики обещают усиление ветра до 27 м/с в ночь на 24 октября

Вечером и в ночь на понедельник ожидается усиление ветра до 25-27 м/с
Кирилл Гостев
Штормовое предупреждение в Томске продлено до 24 октября

Штормовое предупреждение в Томске продлено до 24 октября

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томской области вечером 23 октября и в ночь на понедельник. 24 октября, ожидается дальнейшее похолодание и усиление ветра, сообщает гидрометцентр региона.

"По востоку и юго-востоку области ожидается шквалистое усиление ветра 25-27 м/с", — говорится в сообщении ТЦГМС.

Напомним, на 23 октября в городе было объявлено штормовое предупреждение. Из-за шквалистого ветра в городе упали несколько деревьев, часть пригородов оказалась обесточена.

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