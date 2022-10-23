В нескольких районах Томской области 23 октября выпал снег

Снег в Колпашево 23 октября. Фото: "Я из Томска"

В Томской области на 23 октября объявили штормовое предупреждение, в некоторых районах выпал снег. Утром жители региона стали выкладывать в соцсети фотографии своих городов и сел, заметенных стихией.

Фото: "Регион-70 Томск"

Известно, что снег уже выпал в Парабельском, Колпашевском, Верхнекетском, Чаинском, Бакчарском районах, городе Кедровом. В расположенных севернее районах снежный покров местами образовался еще раньше.

Напомним, из-за штормового предупреждения в Томске в воскресенье несколько микрорайонов остались без света. Также сообщалось о падении деревьев в разных местах города.