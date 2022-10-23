Сильный ветер в Томске оставил без света несколько микрорайонов города

Несколько микрорайонов Томска остались без света из-за разгула стихии. Фото: пресс-служба мэрии Томска

Утром 23 сентября в Томске из-за шквалистого ветра пропало электроснабжение в нескольких районах города, сообщила пресс-служба мэрии города. Все оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности.

Напомним, ранее синоптики объявили на воскресенье в Томске штормовое предупреждение. Утром сильный ветер повалил в городе несколько деревьев, металлоконструкций, повредил обшивку некоторых домов.

По информации мэрии, аварийные отключения света произошли в поселках Апрель, Светлый, Томск-Северный, Нижний склад. В поселке Апрель электроснабжение восстановили, на других участках ведутся работы.

В мэрии уточняют, что пострадавших из-за стихии на момент публикации нет.

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