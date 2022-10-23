В Томске несколько машин придавило деревьями из-за шквалистого ветра. Фото: "Регион-70 Томск"

В Томске на воскресенье, 23 октября, объявлен режим штормового предупреждения. Синоптики предсказывали томичам ветер до 22 м/с, и последствиями стихии жители города начали делиться уже с утра.

В паблике Вконтакте "Регион-70 Томск" сообщили, что сосну повалило на дорогу на Богашевской трассе в районе стадиона Буревестник. Две полосы перегорожены, дерево также повалило провода.

Несколько машин повредило упавшее во дворе дерево в микрорайоне Радужный. В районе Спичфабрики на Грузинской, 28 дерево придавило "Ладу".

Фото: "Регион-70 Томск"

Есть сообщения и о разрушении обшивки зданий из-за ветра. На улице Героев Чубаровцев на машину упал шифер с крыши дома, а с девятиэтажного дома по адресу Аркадия Иванова, 27 отвалился кусок сайдинга в районе седьмого этажа.

Тем временем жители районов области публикуют фотографии снежного покрова. Снег выпал в Парабельском, Колпашевском, Верхнекетском, Чаинском районах.

"Завтра большинство здравомыслящих людей даже на шипах оставит авто в гараже", — уверена одна из подписчиц паблика. Несколько дней назад издание "МК в Томске" сообщало, что в шиномонтажных мастерских города нет наплыва посетителей, и нетрудно сделать вывод о повышенном риске аварийности в первые дни после выпадения снега.

Напомним, во время штормового предупреждения в целях безопасности следует держаться в стороне от деревьев и плохо закрепленных конструкций.

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