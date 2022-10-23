Температура около нуля и мокрый снег ждут жителей Томской области в воскресенье

Воскресенье в Томской области будет холодным и снежным Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

В Томске 23 октября будет холодно и снежно, температура в течение дня понизится с 8-10 до 0-2 градусов тепла, сообщает гидрометцентр региона.

В городе также обещают дождь и дождь с мокрым снегом. В Томской области местами также выпадет мокрый снег, на востоке региона — сильные осадки. Местами гололёд, налипание мокрого снега. Температура днём -1…+4°C, местами +5…+10°C.

Ветер в Томске и Томской области будет юго-западный с переходом на северо-западный, скорость 7-12 м/с, возможны порывы до 17-22 м/с.

Напомним, ранее на этой неделе гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение.

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