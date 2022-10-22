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НовостиОбщество22 октября 2022 8:25

За неделю в Томской области эвакуировали почти 200 автомобилей за нарушение ПДД

Больше половины из них парковались в неположенном месте
Кирилл Колемасов
74 автомобилиста на неделю неправомерно припарковали машины на места для инвалидов.

74 автомобилиста на неделю неправомерно припарковали машины на места для инвалидов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области с 14 по 20 октября за нарушение ПДД был эвакуирован 191 автомобиль, сообщает пресс-служба управление МВД региона.

"В отношении 119 водителей-нарушителей составлены административные материалы по фактам нарушения правил остановки и стоянки, из них 74 – в отношении автолюбителей, которые, не имея законных оснований, оставили свои транспортные средства на парковке для инвалидов", - говорится в сообщении.

Помимо этого, сотрудники полиции задержали 105 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 11 из них уже были привлечены к ответственности за аналогичное нарушение. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела.

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