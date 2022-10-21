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НовостиОбщество21 октября 2022 6:51

В Томске на 23 октября объявлено штормовое предупреждение

В воскресенье томичи столкнутся с мокрым снегом и сильным ветром
Кирилл Гостев
В Томске на 23 октября объявлено штормовое предупреждение.

В Томске на 23 октября объявлено штормовое предупреждение.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томске на воскресенье, 23 октября, объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на Томский ЦГМС.

В городе ожидается дождь, мокрый снег и образование гололеда, а также понижение температуры. Скорость ветра может достигать 17-22 м/с, не исключается временное установление снежного покрова.

Томичей предупреждают о мерах безопасности во время штормового предупреждения: не рекомендуется находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

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