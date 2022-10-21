С 21 октября «Томск САХ» перешел в зимний режим работы

В настоящий момент за «Томск САХ» закреплено зимнее содержание 215 ключевых улиц разных категорий общей протяженностью более 270 км. Фото: ТомскСАХ

"ТомскСАХ" с сегодняшнего дня, 21 октября, перешел в зимний режим работы. Специалисты предприятия уже закончили переоборудование всесезонной спецтехники для зимних видов работ, сообщает пресс-служба мэрии.

"МБУ «Томск САХ» завершило летний сезон для подметально-уборочной и поливомоечной техники и с 21 октября начинает работы по зимнему содержанию городских улиц", - говорится в сообщении.

В мэрии рассказали, что до начала снегопадов и установления отрицательной температуры в дневное время специалисты продолжают плановую работу по очистке тротуаров, уборке прибордюрной части дорог и сбору мешков с мусором.

В режиме зимнего обслуживания городских улиц к дежурству добавятся снегопогрузчики, автогрейдеры, пескоразбрасывающие и плужнощеточные машины, которые выйдут на улицы города при первой необходимости.

Добавляется, что в настоящий момент за «Томск САХ» закреплено зимнее содержание 215 ключевых улиц разных категорий общей протяженностью более 270 км.