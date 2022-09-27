ГИБДД рекомендует томичам поменять летние шины на зимние Фото: Алексей ФОКИН

В связи с похолоданием и выпадением снега в Томской области региональное управление ГИБДД рекомендует автомобилистам перейти на зимние шины, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно прогнозу погоды на ближайшие дни, в городе и области в ночные и утренние часы возможно образование гололедицы. Ведомство подчеркивает, что автомобиль следует оснастить зимними шинами в тот же день, когда на дороге появится лед или снег, иначе передвигаться на нем небезопасно. При движении необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию с учетом увеличения тормозного пути на льду.

В пресс-службе также порекомендовали автомобилистам подготовить свой транспорт к зиме — зарядить аккумулятор, пополнить резервуар с незамерзающей жидкостью, проверить и отрегулировать осветительные приборы.