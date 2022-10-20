Комиссия думы Томска по правовым вопросам не стала обсуждать дату выборов мэра.

Депутаты думы города Томска не стали вносить в повестку собрания Комиссии по регламенту городской Думы 20 октября вопрос о назначении даты выборов мэра города.

Напомним, в среду ряд депутатов высказались насчет возможной отмены выборов, а справоросс Инга Первушина начала сбор подписей в поддержку проведения экстренного собрания Думы до 27 октября.

На заседании Комиссии в четверг Первушина также предложила внести в повестку вопрос о дате выборов мэра. Ей отказали во внесении вопроса в повестку на основании отсутствия пакета документов. После этого депутаты проголосовали за внесение вопроса в информационной части, которая не требует подачи документов. Против выступили 11 депутатов, и только 9 — за.

Депутаты все еще могут инициировать внеочередное собрание Думы, для которого необходимо 13 подписей. Накануне Инга Первушина сообщала, что сбор подписей планируется начать заново в четверг. Ранее документ подписали шесть депутатов, еще три заявляли о таком намерении.

Очередное, плановое собрание Думы должно состояться 1 ноября.

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