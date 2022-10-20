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НовостиОбщество20 октября 2022 7:08

Комиссия думы Томска по правовым вопросам не стала обсуждать дату выборов мэра

Депутаты проголосовали против внесения вопроса в повестку
Кирилл Гостев
Комиссия думы Томска по правовым вопросам не стала обсуждать дату выборов мэра.

Комиссия думы Томска по правовым вопросам не стала обсуждать дату выборов мэра.

Депутаты думы города Томска не стали вносить в повестку собрания Комиссии по регламенту городской Думы 20 октября вопрос о назначении даты выборов мэра города.

Напомним, в среду ряд депутатов высказались насчет возможной отмены выборов, а справоросс Инга Первушина начала сбор подписей в поддержку проведения экстренного собрания Думы до 27 октября.

На заседании Комиссии в четверг Первушина также предложила внести в повестку вопрос о дате выборов мэра. Ей отказали во внесении вопроса в повестку на основании отсутствия пакета документов. После этого депутаты проголосовали за внесение вопроса в информационной части, которая не требует подачи документов. Против выступили 11 депутатов, и только 9 — за.

Депутаты все еще могут инициировать внеочередное собрание Думы, для которого необходимо 13 подписей. Накануне Инга Первушина сообщала, что сбор подписей планируется начать заново в четверг. Ранее документ подписали шесть депутатов, еще три заявляли о таком намерении.

Очередное, плановое собрание Думы должно состояться 1 ноября.

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