Биография Евгения Паршуто: что известно о задержанном экс-замгубернаторе Томской области

Следственный комитет подозревает Евгения Паршуто в незаконной приемке работ на 14 млн рублей.

В Томске в понедельник ФСБ сообщила о задержании Евгения Паршуто, бывшего вице-губернатор региона, по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве Корниловской школы в Томском районе. "КП-Томск" рассказывает об основных вехах биографии экс-замгубернатора.

Евгений Валерьянович Паршуто родился в Томске 25 октября 1964 года. Получил образование в Томском инженерно-строительном институте (будущий ТГАСУ), по специальности — архитектор. После учебы остался работать в институте младшим, затем старшим научным сотрудником.

В 1993 году становится директором ООО "Зонд-реклама", в 1999-м — председателем томского отделения Союза дизайнеров РФ, в 2004-м — директором Томского городского фонда "Свой Дом". В том же году вместе со своим ООО получает медаль "400 лет Томску" за разработку и реализацию оформления праздника юбилея города.

Политическую карьеру Евгений Паршуто начал в 2005 году, войдя в состав четвертого созыва Думы города Томска от Кировского избирательного округа №2. В Думе занимал позицию зампредседателя по вопросам ЖКХ, также входил в комитеты по благоустройству и транспорту, градостроительству и землепользованию и бюджетно-налоговый.

В 2007 году Паршуто сложил полномочия депутата и получил назначение на новую должность заместителя мэра по развитию города при и.о. Николае Николайчуке, которая позднее была приравнена к должности первого заммэра. После отставки Николайчука в июле 2013 года исполнял обязанности мэра Томска в период с 23 июля по 17 октября. Затем вновь вернулся на позицию первого заместителя, которую занимал до 2015 года.

В октябре 2015 года покинул пост первого заместителя мэра Томска по собственному желанию. В мае 2016 года перешел в администрацию Томской области, заняв пост замгубернатора по строительству и инфраструктуре при Сергее Жвачкине. В августе 2017 году стал главным архитектором региона.

В должности замгубернатора Паршуто курировал вопросы региональной политики по строительству и архитектуре, ЖКХ и объектов культурного наследия.

25 мая 2022 года Евгений Паршуто подал в отставку с поста замгубернатора по собственному желанию. 17 октября 2022 года задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

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